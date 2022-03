Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bamba Dieng réclame une star de Klopp à Marseille !

Publié le 12 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Compatriote de Sadio Mané, Bamba Dieng ne cache pas son rêve de voir débarquer à l'OM l'attaquant de Liverpool.

Champion d'Afrique il y a quelques semaines, Sadio Mané était avec deux joueurs de l'OM au sein de la sélection sénégalaise, à savoir Bamba Dieng et Pape Gueye. Le milieu de terrain marseillais publiait d'ailleurs une vidéo en compagnie de Sadio Mané qui ouvrait la porte à une arrivée l'OM : « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! ». Désormais, c'est Bamba Dieng qui lance un appel du pied à Sadio Mané.

«J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici»