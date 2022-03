Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi aurait pu être à l'origine d'un coup de tonnerre pour Pochettino !

Publié le 12 mars 2022 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 12 mars 2022 à 13h35

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires de Manchester United, Mauricio Pochettino aurait pu voir son rêve de quitter le PSG pour s’asseoir sur le banc des Red Devils partir en fumée à cause de Xavi Hernandez…

Malgré un beau parcours l’an dernier avec le PSG en éliminant respectivement le FC Barcelone et le Bayern Munich au stade des 1/8èmes de finale et de quarts de finale de Ligue des champions, Mauricio Pochettino n’a pas su trouver la formule pour qualifier le PSG dès le premier tour de la phase à élimination directe de cette édition de C1. Bien que le PSG avait rempli la première partie du contrat lors du 1/8ème de finale aller au Parc des princes (1-0), les hommes de Pochettino se sont écroulés au Santiago Bernabeu (3-1) et sont donc sortis par la petite porte. De quoi sceller le destin de l’entraîneur argentin, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG. le10sport.com vous révélait dès le 9 novembre dernier que le cas Mauricio Pochettino était sujet à discussions l’automne dernier. La situation semble s’être depuis nettement dégradée puisque comme Le Parisien l’affirmait dernièrement, les décideurs du PSG auraient tenté d’attirer Zinedine Zidane dès le mercato hivernal et de ce fait de se séparer de Pochettino seulement une année après sa nomination. Le licenciement de l’Argentin devrait intervenir à l’issue de la saison alors que de son côté, sa priorité serait de s’asseoir sur le banc de Manchester United, en quête d’un nouveau manager afin de remplacer l’intérimaire Ralf Rangnick.

Pochettino veut une garantie de la part des Red Devils !

Cependant, Mauricio Pochettino aimerait recevoir des garanties de la part de la direction de Manchester United. C’est du moins ce que The Daily Mail affirmait vendredi. Sachant pertinemment que les décideurs des Red Devils étudieraient plusieurs profils dont les dossiers Erik Ten Hag, Carlo Ancelotti ou encore Thomas Tuchel, d’après The Daily Telegraph , Pochettino attendrait de Manchester United qu’on lui affirme être la grande priorité pour l’après-Rangnick. Quoi qu’il en soit, entre toutes ces options, Manchester United fait face à un énorme chantier pour la nomination de son futur entraîneur, qui agacerait le vestiaire des Red Devils et handicaperait la préparation du prochain mercato estival. Et Xavi Hernandez ne serait pas étranger à cette situation.

Xavi aurait recalé Manchester United !