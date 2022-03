Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point du clan Haaland sur son avenir !

Publié le 12 mars 2022 à 12h45 par B.C.

Courtisé par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland prendrait le chemin de Manchester City selon la presse anglaise. Mais dans l’entourage du Norvégien, on dément cette information.

Ce samedi, la presse espagnole annonce la signature imminente de Kylian Mbappé en faveur du Real Madrid. Le PSG semble donc sur le point de perdre sa star et pourrait être contraint de frapper fort cet été pour la remplacer. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Erling Haaland apparaît comme la cible prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé, mais la concurrence est colossale pour le Norvégien. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont également sur ses traces, tout comme Manchester City, annoncé comme le grand favori dans ce dossier par The Daily Mail . Une information qui a fait réagir l’entourage d’Haaland.

Rien de nouveau pour Haaland