Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino veut des garanties pour son avenir !

Publié le 12 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que la séparation avec le PSG semble à présent être inéluctable, Mauricio Pochettino se rapprocherait de jour en jour de Manchester United. Pour autant, le coach argentin attendrait un geste de la part des Red Devils.

Clap de fin pour Mauricio Pochettino ? Arrivé à l’hiver 2021 et malgré un parcours jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions la saison passée, l’entraîneur argentin ne devrait pas passer l’été au PSG et ce, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2023. En effet, en raison des éliminations prématurées en Ligue des champions et en Coupe de France, au stade des 1/8èmes de finale, le Qatar devrait prendre la décision de se séparer de Pochettino à la fin de la saison, lui qui était déjà un sujet de discussion à l’automne dernier comme le10sport.com vous l’avait révélé le 9 novembre 2021.

Pochettino aimerait être rassuré par United !