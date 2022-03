Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre pour Messi et Neymar ?

Publié le 12 mars 2022 à 20h15 par D.M.

Le PSG fait tout son possible pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais cette signature pourrait tout simplement entraîner le départ de Neymar, mais aussi de Lionel Messi. Explications.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé a, depuis plusieurs semaines, un accord de principe avec le Real Madrid. Et à en croire la presse espagnole, les négociations devraient s’accélérer dans les prochains jours. « La signature de Kylian Mbappé pour le Real Madrid est sur le point d’être clôturée. L’intention des deux parties est que le processus soit clôturé avant vendredi. Si le Real n’a pas encore Mbappé dans son groupe c’est parce que le PSG a refusé toutes les offres (…) Mais le Real Madrid a de l’argent dans les caisses et devrait coûter moins cher que l’année dernière » a confié Juan Ignacio Gallardo, responsable de la publication chez Marca .

La prolongation de Mbappé pourrait faire deux victimes