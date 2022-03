Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola, Xavi… Ça s’agite en coulisse pour Haaland !

Publié le 12 mars 2022 à 15h30 par Th.B.

Certes, le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier. Cependant, le train semblerait déjà être passé et se dirigerait du côté… de Manchester City !

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a pris la décision de retenir Kylian Mbappé contre le gré du joueur qui a par la suite révélé avoir communiqué ses velléités de départ à ses dirigeants. Cependant, le10sport.com vous avait révélé que pour immédiatement remplacé Mbappé, l’option numéro une se nommait Robert Lewandowski. Cependant, en cas de départ libre de tout contrat, la priorité des décideurs à Paris et au Qatar était dès l’été dernier Erling Braut Haaland. Néanmoins, la cote sur le marché du serial buteur du Borussia Dortmund, qui dispose d’une clause libératoire à 75M€ dans son contrat et effective à la fin de la saison, est conséquente. Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone… Tous sont de sérieux concurrents du PSG dans la course à la signature d’Haaland. Et le vent aurait tourné dans ce dossier brûlant, mais pas en faveur du PSG…

Guardiola sort le grand jeu pour Haaland

Que ce soit The Daily Mail ou The Times , les deux médias britanniques ont affirmé ce samedi que Manchester City aurait passé la seconde dans cette opération. Grâce à une entrevue convaincante avec le clan Haaland à Monaco le 3 février dernier, les dirigeants de Manchester City seraient désormais prêts à s’aligner sur les commissions réclamées par l’agent Mino Raiola et le père du Norvégien Alf-Inge Haaland. En outre, The Times affirme qu’afin de prendre le meilleur sur le Real Madrid, destination rêvée du joueur, City accepterait de trouver un gentlemen agreement dans le but de laisser Erling Braut Haaland facilement rejoindre le Real Madrid à l’avenir. Mais là ne résiderait pas les deux uniques obstacles du PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Xavi ne jette pas d’huile sur le feu pour Haaland…