Mercato - PSG : Le transfert d’Erling Haaland réglé pour 120M€ ?

Publié le 12 mars 2022 à 11h10 par Th.B.

Afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé par Erling Braut Haaland à la fin de la saison, le PSG devrait débourser la coquette somme de 120M€ selon la presse britannique. Bien que Manchester City soit en pole position…

Certes, la volonté première du PSG est toujours de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé. Néanmoins, il se pourrait que le projet du Paris Saint-Germain n’aboutisse pas, et il en serait de même pour ce qui est de sa succession. Le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que la priorité de la direction du PSG pour oublier Mbappé était de recruter Erling Braut Haaland. Cependant, Manchester City chamboulerait les plans du PSG à en croire la presse anglaise qui évoque ce samedi un transfert bien goupillé en coulisses pour le champion d'Angleterre.

Le transfert d’Haaland bouclé pour 120M€ ?