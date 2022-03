Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une idée claire pour la succession de Mbappé, mais…

Publié le 12 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

Bien que le PSG cultiverait le désir de recruter Erling Braut Haaland, son avenir semblerait s’écrire pour le moment du côté de Manchester City... Explications.

Directeur sportif du PSG, Leonardo et l’ensemble des décideurs du Paris Saint-Germain songent à Erling Braut Haaland afin de pallier l’éventuel départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la fin de la saison comme le10sport.com vous l’annonçait le 25 août dernier. Néanmoins, il faudrait également compter sur Manchester City qui aurait d’ailleurs un certain avantage sur le PSG et le reste de la compétition dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland.

Le PSG accuserait un retard sur Manchester City pour Haaland