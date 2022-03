Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà lancé un été de folie pour le Barça !

Publié le 15 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à relancer le FC Barcelone, Joan Laporta ne chôme pas en coulisses en vue du prochain mercato estival. Et pour cause, le Barça aurait déjà bouclé l'arrivée de trois joueurs libres. Ce n'est probablement qu'un début.

De retour à la présidence du FC Barcelone il y a quasiment un an, Joan Laporta n'a pas eu un début de mandat facile entre l'état des finances, le départ de Lionel Messi ou encore le début de saison catastrophique des Catalans, éliminés de la Ligue des champions dès la phase de groupes. Une situation qui a poussé le club blaugrana à se séparer de Ronald Koeman afin de rapatrier Xavi, et sous son impulsion, ainsi que celles de recrues hivernales, le Barça a redressé la barre. En effet, le club culé a été très actif en janvier attirant Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré, quelques semaines après la signature de Dani Alves. Toutefois, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prépare déjà l'été prochain avec plusieurs dossiers très sérieusement avancés.

Déjà trois recrues estivales bouclées ?