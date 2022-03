Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une énorme désillusion estivale pour Sampaoli ?

Publié le 15 mars 2022 à 19h10 par Th.B.

Bien que Jorge Sampaoli semblerait toujours autant cultiver le désir de recruter Arturo Vidal à l’OM, le milieu de l’Inter aurait de fortes chances de prendre le chemin de Flamengo.

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février 2021, Jorge Sampaoli semble continuellement travailler de concert avec son président Pablo Longoria dans le but de renforcer au mieux l’effectif mis à disposition qui a bien évolué depuis son arrivée. En attestent les multiples recrues estivales et hivernales. Cependant, malgré de récurrentes rumeurs concernant un intérêt de Sampaoli pour Arturo Vidal, qu’il a côtoyé lors de son passage à la tête de la sélection chilienne, le milieu de terrain de l’Inter n’a pas débarqué à l’OM.

Vidal se rapprocherait de Flamengo !