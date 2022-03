Foot - Mercato

Mercato : Le successeur d'Oblak trouvé par l’Atlético de Madrid ?

Publié le 17 mars 2022 à 9h56 par La rédaction mis à jour le 17 mars 2022 à 9h57

Si Jan Oblak pourrait être tenté de rejoindre Newcastle cet été, les dirigeants de l’Atlético de Madrid envisageraient de recruter Odysseas Vlachodimos pour lui succéder.