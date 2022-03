Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de Laporta est fixée à 150M€ !

Publié le 17 mars 2022 à 15h00 par La rédaction

Alors que Florian Wirtz est pisté par le FC Barcelone en vue du mercato estival, le Bayer Leverkusen attendrait 150M€ pour laisser partir son joyau.

Après avoir réalisé un gros mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone ne comptent pas s’arrêter là. Désireux de retrouver la Ligue des Champions et de rejouer les premiers rôles sur la scène européenne, Joan Laporta cible de nombreux joueurs. Alors que les problèmes de finances du club ne semblent toujours pas être réglés, le Barça désire attirer des joueurs en fin de contrat, mais pas seulement. Toujours en quête des futurs meilleurs joueurs du monde, les Blaugrana ciblent Florian Wirtz. À seulement 18 ans, l’Allemand attire déjà les plus grands clubs du monde, lui qui a inscrit 10 buts et délivré 14 passes décisives en 31 matchs. Cependant, le Bayer Leverkusen ne compte pas brader sa pépite, et attendrait une somme très importante.

Pour Florian Wirtz, c’est 150M€