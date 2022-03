Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va bien recevoir une offre de transfert !

Publié le 17 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, El Chadaille Bitshiabu est l'un des grands espoirs du PSG et ne manque pas de prétendants sur le marché. Le Bayern Munich devrait prochainement transmettre une offre.

La gestion des jeunes du PSG est un sujet régulièrement évoqué ces dernières années. Il faut dire qu'à part Presnel Kimpembe, aucun ne s'est imposé durablement dans l'équipe professionnel et plusieurs espoirs du club sont partis avant même la signature de leur premier contrat professionnel. Par conséquent, le PSG espère désormais éviter de revivre les mêmes situations et doit notamment gérer les cas Ismaël Gharbi et Xavi Simons.

Le Bayern va dégaine pour El Chadaille Bitshiabu