Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Pogba sur son avenir !

Publié le 13 mars 2022 à 21h45 par Th.B.

Figurant dans les petits papiers du PSG, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à l’intersaison par le biais de son futur statut d’agent libre. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Pogba vende la mèche pour son avenir.

D’ici la fin de la saison, Paul Pogba serait susceptible de quitter Manchester United, soit à l’expiration de son contrat. Une opportunité en or pour quiconque étant intéressé par le profil du champion du monde tricolore qui soufflera sa 29ème bougie mardi. Ce qui semblerait être le cas du directeur sportif Leonardo, désireux d’attirer Pogba au PSG. Néanmoins, la Juventus serait un réel concurrent au Paris Saint-Germain d’après un proche de Paul Pogba. Son entraîneur personnel Coach Meddy a d’ailleurs affirmé qu’il quittera Manchester United à la fin de la saison.

« Nous allons tous parler de choses et le plus important est de parler sur le terrain »