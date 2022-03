Foot - Mercato

Mercato : Entre le PSG et Barcelone, une piste de Leonardo a tranché !

Publié le 13 mars 2022 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 13 mars 2022 à 19h31

Alors que le PSG scruterait le marché afin de saisir la moindre opportunité, le dossier Franck Kessié échapperait aux directeur sportif Leonardo…

À l’occasion du dernier mercato estival, le PSG est parvenu à mettre la main sur quatre joueurs qui disposaient du statut d’agent libre en les personnes de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. D’ailleurs, Leonardo et la direction sportive du PSG ont été imités par le FC Barcelone. Le comité de direction du Barça avaient eux aussi pris la décision de profiter des opportunités sur le marché des agents libres et ont ainsi recruté Memphis Depay, Eric Garcia ainsi que Sergio Agüero, qui a cependant été contraint de prendre sa retraite en raison de son arythmie cardiaque. Et en marge de la prochaine fenêtre des transferts, le FC Barcelone semblerait être bien emballé par l’idée de mener à bien de nouvelles opérations avec de futurs agents libres. C’est notamment le cas d’Andreas Christensen, qui devrait signer un contrat d’au moins trois saisons au FC Barcelone dans les prochains jours quand Cesar Azpilicueta ou encore Noussair Mazraoui, également en fin de contrat à Chelsea et à l’Ajax Amsterdam seraient des solutions pour le FC Barcelone. Du côté du PSG, les dossiers Paul Pogba, Ousmane Dembélé et Antonio Rüdiger seraient d’actualité lorsqu’une opération commune entre le FC Barcelone et le PSG serait à signaler, à savoir Franck Kessié. Sous contrat au Milan AC jusqu’en juin prochain, ce dernier ne devant pas être prolongé, Kessié aurait les faveurs des deux cadors européens.

Franck Kessié préférerait le Barça au PSG…

Cependant, le journaliste Rudy Galetti affirmait sur son compte Twitter lors de cette première quinzaine de mars que Xavi Hernandez cultiverait un intérêt concret pour Franck Kessié. L’entraîneur du FC Barcelone se serait même entretenu avec l’international ivoirien à maintes et maintes reprises. Le milieu de terrain du Milan AC aurait communiqué sa volonté à Xavi de venir évoluer sous ses ordres au FC Barcelone à la prochaine intersaison.

Une réunion pour boucler l’opération Kessié prévue à Barcelone