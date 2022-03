Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola miserait gros sur… Erling Haaland !

Publié le 13 mars 2022 à 19h15 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Erling Braut Haaland, le Manchester City de Pep Guardiola aurait les idées claires pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Explications.

À l’occasion de la dernière intersaison, Sergio Agüero quittait Manchester City libre de tout contrat pour rejoindre le FC Barcelone. Malgré des problèmes cardiaques, celui qui est surnommé El Kun a dû se résigner à prendre sa retraite. Et du côté de Manchester City, Agüero n’a pas été remplacé malgré les tentatives confirmées par Goal ce dimanche pour Harry Kane et Cristiano Ronaldo. De quoi pousser Pep Guardiola à se passer d’un attaquant pour la totalité de la saison en cours. Cependant, la volonté première de l’entraîneur des Skyblues serait de témoigner d’une arrivée d’un attaquant de classe mondiale. Le PSG risque donc de ramer pour Haaland alors que le10sport.com vous dévoilait en août dernier que le comité de direction du PSG voyait en l’attaquant du Borussia Dortmund le successeur idéal de Mbappé.

Guardiola n’a d’yeux que pour Haaland !