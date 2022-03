Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti envoie un énorme message à Camavinga !

Publié le 13 mars 2022 à 19h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Carlo Ancelotti a fait passer un message fort à Eduardo Camavinga, considéré comme le futur du Real Madrid.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Eduardo Camavinga était courtisé par plusieurs équipes et notamment par le PSG lors du dernier mercato estival. Finalement, le milieu de terrain, qui évoluait la saison dernière à Rennes, s’est engagé avec le Real Madrid à la fin du mois d’août 2021. Bien lui en a pris puisque le club espagnol s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions en battant le PSG. Barré par la concurrence au milieu de terrain et en quête de temps de jeu ces dernières semaines, Camavinga a fait une entrée remarquée mercredi dernier en C1 et s'affirme comme l'un des éléments les plus prometteurs du Real Madrid..

« Camavinga est le présent et l'avenir de ce club »