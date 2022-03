Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut s'attaquer à ce crack du Barça !

Publié le 13 mars 2022 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Gavi aurait alerté plusieurs écuries européennes. En effet, le crack de 17 ans serait dans le viseur du PSG, de Liverpool, Manchester United, Chelsea et du Bayern, entre autres.

A seulement 17 ans, Gavi a déjà réussi à s'offrir une place en équipe première du FC Barcelone. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le crack espagnol risque de ne plus faire long feu au Barça. En effet, Xavi pourrait être contraint de vendre Gavi lors du prochain mercato estival s'il n'arrive pas à le prolonger d'ici-là, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit un an plus tard. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG.

Le PSG au coeur d'une bataille titanesque pour Gavi ?