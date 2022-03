Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations retentissantes sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 13 mars 2022 à 11h45 par A.D.

Après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi n'a pas été épargné par les critiques. Une situation qui pourrait le pousser à faire ses valises pour se lancer un tout nouveau défi la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de se trouver un nouveau club parce qu'il n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, la Pulga a donc opté pour un transfert libre et gratuit vers le PSG. Toutefois, son séjour à Paris ne se passe pas du tout comme il aurait pu l'imaginer. En effet, Lionel Messi n'arrive pas du tout à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Des critiques qui se sont intensifiées après la déroute face au Real Madrid.

Vivement critiqué, Lionel Messi pourrait prendre la porte