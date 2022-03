Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli avait les idées claires pour cet hiver !

Publié le 13 mars 2022 à 16h15 par T.M.

Ayant réclamé des renforts cet hiver, Jorge Sampaoli a vu Cédric Bakambu et Sead Kolasinac rejoindre l’OM. Toutefois, l’Argentin avait semble-t-il d’autres cibles.

Cet hiver, Jorge Sampaoli avait réclamé des recrues à Pablo Longoria afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux jusqu’à la fin de la saison. Et l’entraîneur de l’OM a été entendu par son président puisque Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont intégré l’effectif phocéen. Deux renforts pour Sampaoli, qui n’aurait pas forcément été satisfait. En effet, comme expliqué par L’Equipe , l’Argentin aurait aimé des joueurs aptes immédiatement et pour cela, il avait coché d’autres noms.

Les cibles de Sampaoli !