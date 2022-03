Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit une terrible nouvelle pour son avenir !

Publié le 13 mars 2022 à 14h15 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino devrait être remercié dès la fin de cette saison. Et alors qu'il aurait la possibilité de rebondir à Manchester United, ses chances de poser ses valises à Old Trafford s'éteindraient peu à peu.

Pour pallier le départ de Thomas Tuchel, évincé, le PSG a décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Mais après seulement une saison et demie au Parc des Princes, le technicien argentin devrait, lui-aussi, être remercié par les hautes sphères du PSG. En effet, le club de la capitale aurait d'ores et déjà décidé de se séparer de Mauricio Pochettino à l'issue de la saison selon Marca . Et visiblement, le coach du PSG ne serait pas parti pour reprendre du service à Manchester United en 2022-2023.

Mauricio Pochettino s'éloigne de Manchester United