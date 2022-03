Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a tenté un gros coup à Paris !

Publié le 13 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que Mino Raiola a ses entrées au PSG, le célèbre agent aurait notamment tenté de placer un entraîneur à lui sur le banc du club de la capitale.

Pour Mauricio Pochettino, cette élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions semble définitivement avoir scellé son sort. Alors que son avenir au PSG était plus que jamais incertain, désormais, il ne fait plus aucun doute qu’il devrait être remercié à la fin de la saison. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait alors pas rester au PSG. Quid donc de sa succession ? Si le nom de Zinedine Zidane circule au Parc des Princes, d’autres pistes pourraient être explorées et Mino Raiola pourrait pourquoi pas prendre ce dossier en main comme il a déjà pu le faire.

Ten Hag proposé ?