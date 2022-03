Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui en dit long sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 13 mars 2022 à 1h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino aurait des vues sur le poste d’entraîneur de Manchester United qui devrait être vacant à l’issue de la saison, Thomas Tuchel est évoqué du côté des Red Devils. Cependant, à Manchester, Ralf Rangnick a calmé le jeu.

Avec l’élimination subite et prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid mercredi soir, l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit de plus en plu en pointillés du côté du Paris Saint-Germain. Et ce, bien que son contrat court jusqu’en juin 2023. Alors qu’un licenciement lui pend au nez à la fin de la saison, l’entraîneur argentin pourrait après son éventuel départ du PSG s’asseoir sur le banc de Manchester United bien que les décideurs mancuniens garderaient un oeil sur les dossiers Erik Ten Hag, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel entre autres. The Daily Telegraph révélait ces derniers jours que l’entraîneur de Chelsea était une option prise en considération par Manchester United alors que les Blues sont en vente, ce qui pourrait entraîner du changement au staff technique même de Thomas Tuchel. Cependant, Ralf Rangnick, coach intérimaire des Red Devils, a tenu à calmer le jeu.

Rangnick tape du poing sur la table pour les rumeurs Tuchel à United !