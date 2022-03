Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel au coeur d’un coup de théâtre dans le feuilleton Pochettino ?

Publié le 11 mars 2022 à 13h15 par Th.B.

Après son éventuel départ du PSG, Mauricio Pochettino émettrait le souhait de s’asseoir sur le banc de Manchester United. Cependant, Thomas Tuchel intéresserait également les Red Devils qui seraient même passés à l’action en coulisse…

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait et même devrait changer d’entraîneur à en croire les rumeurs circulant dans la presse ces derniers temps. D’ailleurs, les interrogations entourant Mauricio Pochettino ne datent pas de l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au PSG puisque comme le10sport.com vous l’affirmait en novembre dernier, le cas Pochettino était déjà un sujet de discussions en coulisse que ce soit à Paris ou à Doha. De son côté, l’entraîneur du PSG cultiverait le désir de revenir en Angleterre, lui qui est passé sur les bancs de Southampton et de Tottenham, pour cette fois-ci prendre les rênes de l’effectif de Manchester United.

Manchester United aurait demandé d’être tenu informé sur la situation de Tuchel !