Mercato - PSG : Pochettino préparerait déjà son départ !

Publié le 11 mars 2022 à 11h10 par Th.B.

Alors qu’il pourrait potentiellement devenir l’entraîneur de Manchester United après un éventuel licenciement du PSG, Mauricio Pochettino aurait pris les choses en main pour son avenir en s’informant sur plusieurs domaines entourant les Red Devils.

Et si, après seulement une saison et demie, l’aventure de Mauricio Pochettino arrivait à son terme à l’issue de l’exercice en cours ? Déjà éliminé de la Coupe de France, le PSG n’avait plus que la Ligue des champions pour espérer faire un doublé historique au vu de sa considérable avance sur le deuxième de Ligue 1 et d’enfin soulever la Coupe aux grandes oreilles. Cependant, le rêve qatari s’est soldé par un nouvel et prématuré échec au Santiago Bernabeu mercredi soir au stade des 1/8èmes de finale de la C1 (3-1). De quoi définitivement sceller l’avenir de Mauricio Pochettino qui, dès l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait, ne faisait déjà plus l’unanimité. D’autant plus que Pochettino aurait des envies d’ailleurs et particulièrement de Manchester United.

Pochettino se documenterait sur Manchester et sur United !