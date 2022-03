Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a tranché depuis longtemps pour son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 3h15 par Axel Cornic

Après le fiasco contre le Real Madrid, l'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus de doutes. Et visiblement, cela faisait longtemps que l'Argentin avait des envies d'ailleurs.

Dans la foulée de la défaite contre le Real Madrid (1-3), Leonardo s'est rapidement prononcé sur l'avenir de Mauricio Pochettino : « On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça ». Malgré tout, le futur de l'Argentin semble clairement s'écrire loin du PSG comme l'explique le journaliste d' ESPN , Julien Laurens.

«Je ne pense même pas qu'il veuille être là-bas ; il veut être en Angleterre»