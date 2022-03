Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 11 mars 2022 à 9h45 par P.L.

Voyant son avenir être de plus en plus incertain au PSG, Mauricio Pochettino disposerait de quelques options, dont à Manchester United. Mais les Red Devils pourraient bien se rabattre sur une autre piste pour trouver leur nouvel entraîneur.

Depuis son arrivée en 2021, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir vraiment pris ses marques au PSG. L’été dernier, le technicien argentin nourrissait déjà des envies de départ, seulement six mois après son recrutement pour remplacer Thomas Tuchel. Son avenir est toujours incertain au sein du club de la capitale comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier. Et l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid ce mercredi ne semble pas arranger les choses. L’ancien de Tottenham disposerait de quelques portes de sorties, notamment en Premier League avec Manchester United, et pourrait bien quitter le PSG à l’issue de la saison. Toutefois, les Red Devils pourraient se rabattre sur un autre entraîneur.

Ten Hag ou Pochettino ?