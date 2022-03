Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris prend rendez-vous avec Paul Pogba, mais…

Publié le 13 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG depuis un petit moment, Paul Pogba pourrait débarquer au sein du club parisien cet été. Cependant, son coach personnel a affirmé que la Juventus serait dans la discussion.

Alors qu’il n’a jamais évolué en Ligue 1 depuis ses débuts professionnels, ayant voyagé entre Manchester et Turin, Paul Pogba aurait la possibilité de se rendre au PSG lors de la prochaine intersaison. En effet, la volonté première du champion du monde tricolore serait de quitter Manchester United à l’expiration de son contrat à la fin du mois de juin pour se lancer un nouveau challenge selon son coach personnel. Et le PSG serait une véritable option étudiée par le clan Pogba, mais pas la seule.

« Paul peut revenir à la Juve, mais pourrait aussi aller au PSG »