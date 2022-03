Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ se confirme pour cette star de Pochettino !

Publié le 13 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Le fiasco du PSG face au Real Madrid devrait avoir certaines répercussions et engendrer des départs, dont ceux de certaines stars de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Suite à la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des Champions, des changements devraient intervenir et à ce à tous les étages afin de remettre le club de la capitale sur de bons rails. Qui fera alors ses valises cet été ? Au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, certains joueurs sont intouchables, en revanche, pour d’autres, la porte est grande ouverte et la tendance est clairement à un départ. Plusieurs indésirables sont ainsi poussés vers la sortie, mais sur cette liste des partants, on devrait également retrouver Angel Di Maria.

Un avenir loin du PSG !