Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert pour ce coup en or…

Publié le 13 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

À l’issue de la saison, comme cela a été évoqué par plusieurs médias anglais, Paul Pogba quittera Manchester United à en croire son coach personnel. De bon augure pour le PSG, intéressé par le profil du champion du monde.

Bien que sa présence au PSG la saison prochaine semble être remise en question ces derniers jours depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid (3-1), Leonardo travaillerait tout de même sur des dossiers chauds en coulisse à l’instar de celui de Paul Pogba. D’ailleurs, depuis l’été dernier, le directeur sportif du PSG aurait la ferme volonté d’attirer Pogba en lui offrant un pont d’or comme The Independent le révélait en août dernier avec un salaire hebdomadaire de 600 000€. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Pogba ne devrait pas prolonger son engagement chez les Red Devils.

« Fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester »