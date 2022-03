Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen veut plomber les plans de Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Malgré son recrutement colossal l’été dernier, le PSG envisagerait toujours de se renforcer lors de ce mercato estival. Le club de la capitale souhaiterait consolider son milieu de terrain et explorerait plusieurs pistes, comme celles menant à Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic. Mais le PSG pourrait être mis en danger par la Juventus pour ce chantier colossal.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est renforcé de manière considérable en enregistrant les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes. Toutefois, certaines recrues, comme le milieu de terrain néerlandais, seraient considérées comme des échecs. De ce fait, Leonardo voudrait apporter de nouvelles solutions à Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine. Et l’un des gros chantiers du directeur sportif parisien serait le milieu de terrain. Dans cette optique, le Brésilien aurait placé quelques noms sur sa liste comme Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Cependant, le PSG pourrait se retrouver en difficulté puisque la Juventus suivrait également plusieurs dossiers de Leonardo.

La Juventus rêve de Pogba...

Selon les informations de TMW , Paul Pogba serait considéré comme le grand rêve de la Juventus pour cet été. Le club turinois aimerait récupérer son ancien joueur, qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui vit une nouvelle saison délicate à Manchester United. Cependant, le dossier pourrait s’avérer assez compliqué pour la Vieille Dame d’un point de vue économique. L’affaire serait plutôt onéreuse et assez délicate pour la Juventus. De ce fait, le pensionnaire de Serie A envisagerait d’autres possibilités pour son entrejeu et pourrait se tourner vers une autre piste du PSG.

Mais envisage aussi de recruter Milinkovic-Savic