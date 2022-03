Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Barça lâche un message fort à Messi après le fiasco du Real Madrid !

Publié le 12 mars 2022 à 13h45 par B.C.

Trois jours après la défaite du PSG sur la pelouse du Real Madrid (3-1), Xavi s’est prononcé sur l’élimination parisienne dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en profitant pour envoyer un message à Lionel Messi.

Malgré sa MNM , composée de Lionel Messi, Neymar, et Kylian Mbappé, le PSG n’a pas dépassé le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un immense fiasco pour le club de la capitale, qui avait pourtant dominé le Real Madrid pendant une grande partie de cette double confrontation. Désormais, l’heure est au bilan du côté du PSG, et plusieurs joueurs sont particulièrement pointés du doigt, à l’instar de Lionel Messi. Interrogé sur cette défaite parisienne, Xavi a tenu à envoyer un message fort à son ancien coéquipier du FC Barcelone.

« J'ai envoyé des encouragements à Messi »