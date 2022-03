Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante du clan Pogba sur son avenir !

Publié le 12 mars 2022 à 17h30 par Dan Marciano

L'entraîneur personnel de Paul Pogba a confirmé le départ du milieu de terrain de Manchester United à la fin de la saison. Plusieurs club sont à l'affût pour l'accueillir.

La fin de la saison pourrait marquer le début d’une nouvelle ère au PSG. À la suite de la défaite du club parisien en Ligue des champions face au Real Madrid, plusieurs changements pourraient être actés en interne, que ce soit au poste d’entraîneur, ou au poste de directeur sportif. Le visage du groupe pourrait également être modifié. Le prochain mercato estival pourrait être l’occasion pour le PSG de dégraisser son effectif et d’amener du sang frais, notamment au milieu de terrain. Le club de la capitale pourrait notamment relancer la piste Paul Pogba. Leonardo avait déjà étudié ce dossier lors du dernier mercato estival et avait entamé des négociations avec son agent, Mino Raiola. Finalement, les deux parties ne sont jamais parvenues à trouver un accord. Paul Pogba est resté à Manchester United, mais l’international voit son bail expirer à la fin de la saison et ne semble pas enclin à le prolonger. Libre de négocier avec l’équipe de son choix, le champion du monde 2018 se dirige vers un départ libre à la fin de la saison.

« Fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester »

Son coach personnel a pris la parole et a lâché un indice de taille sur l’avenir de Paul Pogba. Celui qui se fait appeler coach Meddy a confirmé le départ prochain du milieu de terrain, en raison notamment des mauvais résultats de Manchester United cette saison. « Concernant Pogba, fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester. Je pense qu'il a raison de chercher ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et le plus sensé est de se séparer. Le moment viendra de changer et d'essayer de nouveaux défis, de nouvelles émotions, de nouveaux environnements pour Pogba et Manchester, d'essayer quelque chose de différent et peut-être qu'ils seront tous les deux heureux. En ce moment, je pense qu'il s'amuse, ils ont une bonne équipe, surtout depuis que Ronaldo a décidé de revenir. Le problème est que les résultats ne viennent pas. Un joueur de haut niveau ne perd pas son temps sur des compétitions plus petites, il veut être motivé par des compétitions plus importantes » a-t-il confirmé dans un entretien à Il Bianconero. .

Un duel entre la Juve et le PSG ?