Mercato - Real Madrid : Un protégé de Tuchel dans le viseur d’Ancelotti ?

Publié le 12 mars 2022 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’intérêts pour Antonio Rüdiger et Kieran Tierney ces derniers temps de la part du Real Madrid, le club merengue semblerait vouloir faire son marché en Premier League puisque le nom de Reece James est à présent lié à la Casa Blanca.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait considérablement se renforcer. Outre les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland qui sont prioritaires à un degré différent aux yeux de Florentino Pérez, le président du Real Madrid aurait la ferme intention de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Carlo Ancelotti. De quoi permettre à 90min d’affirmer que Kieran Tierney serait supervisé dans le cadre d’une éventuelle offensive auprès d’Arsenal pour le transfert du latéral gauche écossais. Et ne serait pas tout.

Après Kieran Tierney, le Real Madrid s’intéresserait à Reece James !