Mercato - PSG : Après le Real Madrid, Doha veut faire le ménage dans le groupe de Pochettino !

Publié le 12 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 12 mars 2022 à 19h50

Les dirigeants du PSG pourraient profiter du prochain mercato estival pour passer un coup de balai dans le vestiaire parisien. Plusieurs joueurs seraient susceptibles de quitter la capitale à la fin de la saison.

L’élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid pourrait marquer un tournant dans l’histoire du projet QSI. Cette défaite pourrait être celle de trop pour les décideurs parisiens, basés à Doha. A la fin de la saison, les responsables qataris pourraient prendre la décision de se séparer de Mauricio Pochettino, dont l'avenir est discuté en interne selon nos informations exclusives, mais aussi de Leonardo. Responsable du secteur sportif du PSG depuis 2019, le Brésilien pourrait être remplacé par Arsène Wenger ou Fabio Paratici. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs membres du vestiaire de Mauricio Pochettino sont susceptibles de quitter la capitale dans les prochains mois, à commencer par Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur de 23 ans souhaite s’engager avec le Real Madrid et a un accord de principe avec la formation espagnole comme annoncé par le 10Sport.com. A en croire les informations de Marca , son arrivée pourrait être actée dans les prochains jours, avant vendredi prochain. D’autres éléments pourraient franchir la porte de sorite lors du prochain mercato estival, mais pas pour les mêmes raisons.

De nombreux joueurs du PSG sur le départ ?