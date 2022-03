Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un rêve fou pour remplacer Leonardo et Pochettino !

Publié le 12 mars 2022 à 14h45 par A.M.

Alors que le PSG a connu un nouveau fiasco européen, une révolution est prévue en interne et pour cela, le Qatar a une ambition très claire, à savoir confier son secteur sportif au duo Zidane-Wenger.

Depuis mercredi soir, le projet QSI a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid devrait engendrer des changements majeurs en interne, à commencer par le secteur sportif. Le départ de Mauricio Pochettino en fin de saison ne semble plus faire de doute, tandis que celui de Leonardo se confirme de plus en plus. Et pour les remplacer, le Qatar a déjà une idée très précise.

Doha est prêt à tout pour convaincre le duo Wenger-Zidane