Mercato - PSG : Une recrue estivale déjà sur le départ !

Publié le 12 mars 2022 à 14h10 par La rédaction

Seulement un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum pourrait déjà quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

Alors que le Paris Saint-Germain pensait avoir enfin trouvé un nouveau patron à associer à Marco Verratti en attirant librement Georginio Wijnaldum, ce dernier pourrait déjà quitter le club de la capitale, seulement un an après son arrivée. L’international néerlandais est pourtant le milieu de terrain ayant disputé le plus de matchs avec le PSG cette saison, lui qui est apparu à 29 reprises, mais il n’a pas réussi à convaincre ses dirigeants. Wijnaldum est notamment pointé du doigt pour son manque d’impact dans les matchs, lui qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à 3 reprises, et n’a distribué que 2 passes décisives.

Wijnaldum est vu comme un échec