Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un sale coup au PSG pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 mars 2022 à 13h00 par B.C.

En plein doute pour son avenir, Marcus Rashford est annoncé dans le viseur du PSG en vue du mercato estival. Mais de son coté, le FC Barcelone serait également sous le charme de l’attaquant de Manchester United.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est très incertain, le PSG multiplie les pistes pour se renforcer en attaque cet été, et le nom de Marcus Rashford est notamment revenu ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant de Manchester United est frustré de sa situation chez les Red Devils et envisage pour la première fois de sa carrière de quitter son club formateur. Une situation qui n’est pas passée inaperçue en Europe, puisque le FC Barcelone lorgnerait également le joueur de 24 ans.

Rashford plaît au Barça