Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba lâche une réponse fracassante pour son avenir !

Publié le 12 mars 2022 à 22h15 par D.M. mis à jour le 12 mars 2022 à 22h21

Après la victoire de son équipe face à Tottenham, Paul Pogba s'est exprimé sur son avenir incertain à Manchester United. Le milieu de terrain est resté évasif.

Le coach personnel de Paul Pogba a lâché une bombe ce samedi. « Concernant Pogba, fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester. Je pense qu'il a raison de chercher ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et le plus sensé est de se séparer » a confié coach Meddy. Lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, le champion du monde suscite l’intérêt de nombreuses équipes comme le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus. Alors que son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations, Pogba a été interrogé sur son futur en Premier League..

« Si le choix de l’entraîneur aura une influence ? Possible. On va voir »