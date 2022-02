Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... « Le nouveau Ronaldo » lâche une grosse réponse sur son avenir !

Publié le 20 février 2022 à 18h15 par D.M.

De passage en Europe, Endrick s'est prononcé sur son avenir. Dans le viseur du PSG, du Barça ou du Real Madrid, le joueur de 15 ans préfère se concentrer sur son aventure à Palmeiras.

Présenté comme « l e nouveau Ronaldo » au Brésil, Endrick est de passage en Europe. Le jeune avant-centre de 15 ans a assisté au huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, avant de prendre la direction de Barcelone pour assister à la rencontre de Ligue Europa face au Napoli. Des destinations qui ne sont pas choisies au hasard. Lié à Palmeiras jusqu’en 2024, Endrick figure dans le viseur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais interrogé sur son avenir, le jeune prodige est concentré sur son passage au Brésil.

« Je vais rester encore longtemps à Palmeiras »