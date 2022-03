Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce troublante de Jardim sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 17 mars 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Leonardo Jardim est resté proche de l’attaquant du PSG et semble même au courant de sa décision pour l’été prochain. Une décision qui aurait été prise il y a déjà plusieurs années…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre avec son futur incertain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, et il semble donc promis à un départ libre en fin de saison. Leonardo Jardim, qui avait lancé Mbappé en professionnel à l’AS Monaco et qui le connaît donc très bien, s’est confié au micro de RMC Sport sur l’avenir de l’attaquant du PSG et semble connaître la décision de son ancien protégé.

« On a parlé ensemble de son avenir »