Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est prêt à boucler un énorme coup cet été !

Publié le 18 avril 2022 à 21h30 par La rédaction

Etincelant cette année, Vinicius Jr devait recevoir une offre de contrat de 5 ans, ce qui le lierait au Real Madrid jusqu’en 2029. Le club madrilène serait confiant dans ce dossier.

Si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid cet été, il partagera le front de l’attaque avec l’inévitable Karim Benzema ainsi que Vinicius Jr. Mais pour être assuré de compter sur ce trio, le Real doit se pencher sur la prolongation du dernier cité. Le contrat de Vinicius Jr se termine en 2024, mais vu les performances du Brésilien, le club madrilène a tout intérêt à boucler sa prolongation au plus vite. Un dossier qui avancerait bien…

Un contrat de 5 ans va être proposé à Vinicius Jr !