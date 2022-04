Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric a refusé un deal colossal avec le Qatar !

Publié le 18 avril 2022 à 20h00 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Luka Modric aurait refusé une offre d'un club qatari. Le milieu de terrain de 36 ans voudrait poursuivre sa carrière en Espagne.

« Il va terminer sa carrière ici. C’est l’idée de tout le monde. On pourrait le comparer avec sa qualité, son sérieux et sa compréhension du football à Maldini. Ce sont des légendes du football ». Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a affiché un souhait clair pour l'avenir de Luka Modric, âgé de 36 ans. Et le technicien devrait être écouté par ses responsables. L'international croate voit son contrat prendre fin en juin prochain, mais devrait bien poursuivre sa carrière au Real Madrid selon les informations de Fabrizio Romano.

Modric a refusé une offre du Qatar

A en croire le journaliste italien, Luka Modric devrait entamer des discussions avec ses dirigeants à la fin de la saison au sujet d'une prolongation de contrat. Les deux parties souhaitent poursuivre l'aventure et n'auront aucun mal à trouver un accord. Courtisé par plusieurs équipes, le milieu de terrain n'aurait d'ailleurs pas hésiter à recaler plusieurs prétendants. Selon le journaliste Ekrem Konur, Modric aurait notamment refusé une grosse offre, transmise par un club qatari, afin de poursuivre sa carrière au Real Madrid.