Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour Frenkie De Jong !

Publié le 12 mai 2022 à 13h30 par La rédaction

Courtisé de longue date par le Paris Saint Germain, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie De Jong affole le marché des transferts. Plusieurs cadors européens ont fait part de leur intérêt pour le joueur, qui risque bien d’être l’un des feuilletons de ce mercato 2022.

Avec des finances dans le rouge, le club étant endetté à hauteur d’un milliard d’euros, le FC Barcelone a impérativement besoin de vendre lors du prochain mercato. Afin de renflouer les caisses, le club blaugrana est prêt à se séparer de son milieu de terrain Frenkie De Jong, arrivé en Catalogne à l’été 2019, qui est pourtant un titulaire indiscutable dans le onze de départ de l’entraineur barcelonais Xavi. Malgré cela, l’entourage du joueur est déjà prêt à un éventuel départ, et ce depuis un moment : selon les informations de Santi Aouna , l’agent de Frenkie De Jong discute depuis plusieurs mois avec plusieurs grands d’Europe : Manchester City, Manchester United ainsi que le Bayern Munich se sont notamment manifestés pour accueillir l’ancien élément de Willem II.

Le PSG garde un œil sur le dossier

Cet intérêt de ces trois mastodontes européens pour l’international néerlandais constitue une féroce concurrence au Paris Saint Germain, qui s’était déjà fait doubler sur le fil en 2019 par le Barça pour recruter le joueur de 25 ans. Toujours selon Santi Aouna , le club de la capitale, qui souhaite passer un cap au milieu de terrain, voulait recruter De Jong lors du mercato de l’hiver dernier, et sera particulièrement attentif à sa situation pendant la fenêtre estivale. Aucune offre du PSG n’a cependant été formulée pour s’offrir les services de la pépite hollandaise.

Le joueur veut rester à Barcelone

Et Frenkie De Jong, dans tout ça ? Malgré les rumeurs persistantes d’un départ, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a toujours donné sa priorité au FC Barcelone, et a déclaré à de nombreuses reprises vouloir s’imposer dans la durée au club. Xavi, son entraineur, veut également le voir rester. En revanche, la direction du club culé ne retiendra pas son numéro 21 en cas d’offre de transfert importante, ayant absolument besoin d’argent. Cette saison, De Jong a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues avec les rouge et bleu, pour 4 buts marqués et autant de passes décisives délivrées. Le feuilleton Frenkie De Jong est loin d’être terminé : beaucoup de choses peuvent encore se passer, et il est pour le moment impossible de savoir où le joueur évoluera la saison prochaine.