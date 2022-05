Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait débloquer un énorme transfert !

Publié le 12 mai 2022 à 13h15 par Arthur Montagne

Alors que le PSG serait à l'affût pour le recrutement de Frenkie De Jong, ce transfert dépendra en grande partie de l'avenir de Kylian Mbappé. Explications.

Cet été, le PSG va devoir se relancer de le chantier de son milieu de terrain. Et pour cause, plusieurs joueurs ne seront pas conservés dans ce secteur de jeu à commencer par Leandro Paredes et Ander Herrera qui seront sur le marché. Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum pourraient également être poussés au départ, et pour les remplacer, plusieurs noms circulent à l'image de Paul Pogba, dont le contrat à Manchester United s'achève le 30 juin, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) mais également Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Et ce n'est pas tout puisque le PSG serait attentif à la situation de Frenkie De Jong.

Pour De Jong, tout dépendra de Mbappé