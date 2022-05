Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 12 mai 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Après la Juventus, le Paris Saint-Germain va devoir faire face à un autre adversaire de taille dans la course à Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United.

Le marché des joueurs en fin de contrat a explosé depuis la crise du Covid-19 et cela concerne plusieurs stars françaises, d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé, en passant par Paul Pogba. Ce dernier ne va pas prolonger avec Manchester United et pourrait donc découvrir un nouveau championnat dans sa carrière, avec le Paris Saint-Germain qui serait notamment sur le coup. Leonardo voudrait absolument frapper un gros coup au milieu de terrain et Pogba serait vraisemblablement une priorité, même si d’autres pistes sont évoquées, comme celle menant à Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio.

Pogba a une offre du Bayern Munich