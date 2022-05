Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle pépite de Dortmund visée... pour oublier Haaland ?

Publié le 12 mai 2022 à 23h00 par Axel Cornic

Alors qu’Erling Haaland va rejoindre Manchester City à la fin de la saison, du côté du Real Madrid on aurait déjà une nouvelle cible... et elle évolue actuellement au Borussia Dortmund !

Non, on n’aura pas droit à un incroyable trio offensif formé par Karim Benzema, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors que l’avenir de la star du Paris Saint-Germain est toujours dans le flou, celui de son homologue du Borussia Dortmund est déjà écrit... et il ne le mènera pas vers le Real Madrid. Le Norvégien a en effet décidé de rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, éconduisant donc le Real Madrid, mais également le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le PSG. Un coup dur pour les rêves galactiques du président Florentino Pérez, qui aurait déjà trouvé un nouveau prodige pour se rattraper.

Moukoko, la nouvelle pépite de Dortmund