Mercato - Real Madrid : Ancelotti sort du silence pour Haaland !

Publié le 11 mai 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Longtemps annoncé proche du Real Madrid, Erling Haaland s'est engagé avec Manchester City. Carlo Ancelotti n'a en revanche aucun regret.

C'est déjà l'un des plus gros transfert de l'été. En effet, Manchester City a effectivement officialisé la signature d'Erling Haaland. Convoité par de nombreux clubs européens, l'attaquant norvégien savait qu'il quitterait le Borussia Dortmund, mais l'identité de son nouveau club était très attendue. C'est donc l'équipe de Pep Guardiola qui a raflé la mise face à la concurrence des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid.

Ancelotti n'a aucun regret