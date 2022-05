Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros problème pour le Real Madrid avec Tchouaméni ?

Publié le 11 mai 2022 à 20h45 par La rédaction

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom d'Aurélien Tchouaméni, tout comme le Real Madrid. Cependant, le club madrilène serait confronté à un problème d'ordre économique dans le dossier.

Après l’échec Georginio Wijnaldum, le PSG envisagerait de se renforcer à nouveau dans son entrejeu cet été. Le club de la capitale aurait exploré plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Aurélien Tchouaméni. Cependant, la concurrence serait plutôt rude pour l’international tricolore puisque le Real Madrid s’y intéresserait également. Mais le club madrilène pourrait bien se heurter à un problème majeur dans le dossier.

Un prix trop haut ?