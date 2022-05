Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de froid est jeté sur l’arrivée de Paul Pogba !

Publié le 11 mai 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’une éventuelle arrivée libre de tout contrat de Paul Pogba cet été, la venue du milieu de terrain de Manchester United ne serait pas du tout entérinée, bien au contraire.

Le PSG pourrait-il boucler la venue de Paul Pogba à l’intersaison ? Avant que l’opportunité Lionel Messi ne se repente au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo semblait faire de Pogba une opération prioritaire. Néanmoins, le directeur sportif du PSG a été contraint de revoir ses plans et de reporter le dossier Pogba à l’été 2022, moment où le contrat du champion du monde tricolore sera arrivé à expiration à Manchester United. Ces derniers jours, il a été question d’intérêts du Real Madrid, de la Juventus et même de Manchester City pour le recrutement de Paul Pogba en tant qu’agent libre cet été. Et rien ne serait fait pour le PSG.

Pogba pas du tout proche du PSG, la Juventus en embuscade !